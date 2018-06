Nagold Stromausfälle am Montagvormittag

Nagold. Durch Bauarbeiten kam es am Montag, 25. Juni, in der Nagolder Kernstadt ab 8.45 Uhr zu Stromausfällen. Laut Dagmar Jordan, Pressesprecherin der EnBw, handelte es sich um zwei voneinander unabhängige Vorfälle. Die erste Störung betraf den Bereich Hohe Straße/Bahnhofstraße. Durch eine Bodenrakete, die dort zum Verlegen von Kabeln in den Boden geschossen worden war, war dort ein bereits vorhandenes Kabel getroffen worden, was einen Kurzschluss verursachte. Davon waren sechs Gebäude betroffen, die ab 11.15 Uhr wieder Strom hatten.