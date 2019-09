Nagold Straßenmeisterei: Pläne erstmal vom Tisch

Aber wohin nun? OB Großmann über die Gegner des bis dato favorisierten Areals: "Die sagen: Das geht nicht. Keiner aber sagt, wo’s geht."

Gesucht werden nun zwei Hektar freie Fläche im Dreieck zwischen Nagold, Altensteig und Neubulach. Dabei müsse man in Kauf nehmen, dass Nagold die Straßenmeisterei verliert, so Großmann. Dabei will das Stadtoberhaupt diese Einrichtung schon aus "strategischen Gründen" in Nagold behalten. Es gehe auch um 40 bis 50 Arbeitsplätze.

Seinem Gemeinderat hält Großmann zugute, "in allerbester Absicht" gehandelt zu haben. Aber jetzt gehe es um die "Befriedung der Stadt: Die Sucherei geht weiter."

Waldgebiete scheiden für den OB dabei aus: Zwei Hektar Wald "flach legen" sei schließlich "nicht total populär." Die "schlechteste Lösung" aus seiner Sicht wäre indes, wenn kein geeigneter Standort gefunden werde und der Landkreis statt zweier Straßenmeistereien – eine im Norden, eine im Süden – eine zentrale Einrichtung in der Mitte des Landkreises bauen würde.