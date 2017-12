Nagold Sternsinger brauchen Mitsänger

Zum 60. Mal werden rund um den 6. Januar 2018 bundesweit die Sternsinger unterwegs sein. "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit!" heißt das Leitwort der kommenden Aktion Dreikönigssingen, bei der in allen 27 deutschen Bistümern wieder rund 300 000 Kinder in den Gewändern der Heiligen Drei Könige von Tür zu Tür ziehen werden.

In Begleitung Erwachsener ziehen die kleinen und großen Könige von Haus zu Haus

Die Kirchengemeinde Petrus und Paulus sucht für die Aktion Mädchen und Jungen im Alter von acht bis 16 Jahren, die sich als Segensbringer engagieren möchten. In Begleitung Erwachsener ziehen die kleinen und großen Könige von 5. bis 7. Januar 2018 von Haus zu Haus.