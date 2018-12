Nagold Stelldichein mit alten Bekannten

Nagold. Über das bunt gemischte Publikum freute sich Youz-Mitarbeiter Max Rech, für den es jetzt allerdings die erste X-Mas-Party in Nagold war. "Die Bude war voll und es war bis zum Schluss richtig gute Stimmung", freute er sich über einen tollen Abend.

Den Auftakt machte Singer-Songwriter Joris Rose aus Jettingen mit Gitarre und tiefsinnigen Texten – und eher leiseren Klängen. "Das ist eine Weihnachtsparty, die immer sehr schön ist", meinte Joris Rose, der vor zwei Jahren schon einmal mit seiner Band beim X-Mas-Konzert im Youz auf der Bühne stand

Als ziemlich junge Band folgte der Auftritt von "Cube Six" aus Herrenberg, die sich Rock- und Pop auf die Fahnen geschrieben hat. "Die sind alle noch in der Schule, aber das ist eine richtig gut eingespielte Truppe", meinte Max Rech – der als gelernter Veranstaltungstechniker weiß, von was er spricht. Neben Coversongs präsentierte die Band um Frontfrau Klara Huber auch eigene Songs mit deutschen Texten.