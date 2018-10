Nagold Start mit folkigen Melodien

Dieses Trio mit Andrea Bub, Flöten, Olaf Ehmert, Gitarre und Bass sowie Jens Todt, Gesang, Gitarre, Bodrhan, präsentiert irische und schottische Folkmusik frisch und aus einem Guss. Das Konzert bietet eine Mischung aus zeitgenössischer und traditioneller Musik, bekannten Balladen, an Sagen und Mythen orientierten Liedern, fröhlichen Tanzweisen und rasanten Instrumentals. Für Folkmusikfreunde also genau das Richtige.

Verschiedene Richtungen

In den vier Veranstaltungen in diesem Herbst/Winter finden wohl viele Kulturliebhaber ihr bevorzugte Richtung. So wird bereits drei Wochen später, also am Sonntag, 11. November, zu einem Schumann-Liederabend mit dem Tenor Georg Kalmbach, aufgewachsen in Mindersbach, und dem mit ihm verwandten und hier bestens bekannten Liedbegleiter Martin Kalmbach eingeladen. Auf dem Programm stehen die Zyklen Liederkreis Op. 39. und Dichterliebe Op. 48. Am 20. Januar singt dann die Liedermacherin Annett Kuhr, mehrfache Preisträgerin und ehemalige Schülerin von Christof Stählin, in ihrer Liedpoesie in deutscher Sprache "Von einfachen Dingen".