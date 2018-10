Nagold Stadtbibliothek Nagold geschlossen

Nagold. Aus diesem Grund bleibt die Stadtbibliothek von Donnerstag, 18. Oktober, bis einschließlich Donnerstag, 1. November, geschlossen. Bereits ab Mittwochnachmittag, 14 Uhr, wird die Stadtbibliothek nicht mehr erreichbar sein. Verlängerungen und Vormerkungen sowie Auskünfte zu den Medien sind in diesem Zeitraum weder über den Bibliothekskatalog, die Internetseite noch telefonisch möglich. Auch bei der digitalen Bibliothek "eBib Nordschwarzwald" kann es zu Ausfällen kommen. "Wir freuen uns, den Besuchern der Stadtbibliothek nach der Umstellung ein modernes, leicht bedienbares und übersichtliches Programm mit vielen Neuerungen anbieten zu können", erklärt Christina Grimm, Leiterin der Stadtbibliothek. Die Tageszeitungen werden in diesem Zeitraum im benachbarten Bürgerzentrum ausgelegt und können dort auch gelesen werden. Die Lesung "Tafiti – Heute bin ich du" mit Julia Ginsbach für Kinder ab fünf Jahren am Freitag, 26. Oktober, ab 16 Uhr, findet trotz Schließzeit der Stadtbibliothek ebenso statt wie die Veranstaltung "Senioren lesen für Senioren" am Mittwoch, 31. Oktober, um 15 Uhr.