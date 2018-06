Nagold Stadt feiert Fairtrade-Zertifizierung

Das wurde am Samstag natürlich gebührend gefeiert. Nach einem Fairtrade-Frühstück stand im Rathaus-Foyer die offizielle Übergabe der Zertifizierungsurkunde auf dem Programm. Und dabei wurde natürlich kräftig gesungen: Die Grundschüler aus Vollmaringen präsentierten ein selbst gedichtetes Lied zum fairen Handel und sangen dabei: "Es gibt nur eine Welt – und es liegt an uns, ob es allen gut gefällt". Die Kindergartenkinder der Kita Lemberg stellten ebenfalls ein passendes Lied vor und stimmten "gemeinsam fair – ja, das sind wir" an.

"Ein schönes Beispiel für die Zivilgesellschaft in Nagold"

Oberbürgermeister Jürgen Großmann sprach von einem "wichtigen Etappenziel", das mit der Zertifizierung als Fairtrade-Stadt erreicht worden sei. Gleichzeitig bezeichnete er den Prozess bis hin zur Verleihung der Fairtrade-Urkunde als "schönes Beispiel für die Zivilgesellschaft in Nagold". Denn viele Akteure hatten in den letzten Jahren daran mitgewirkt. Bei dieser Gelegenheit dankte Jürgen Großmann vor allem Jutta Benzing und Peter Widmann-Rau, bei denen die Fäden der Zertifizierung zusammengelaufen waren. Gleichzeitig sprach der OB von einem "klaren Appell an uns alle, dass jeder in seinem Verbraucherverhalten gefordert ist". Denn klar ist für ihn: "Wir wollen Fairtrade leben und dessen Anliegen zum Erfolg führen".