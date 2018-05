Nagold Sprachförderung über die Kunst

Auf jeden Fall sollte es in ihrer Welt, die völlig ohne Konkurrenzdenken entstanden ist, solche Kunstprojekte geben, wie das, an dem sie gerade teilnehmen. Im letzten Jahr, dem sogenannten "Lutherjahr" wurde mit Federn statt mit Pinseln gemalt, auch mal bei geöffneten Fenstern, so als gäbe es – wie vor 500 Jahren – keine Heizung.

Schulleiter Wolfgang Straub weiß es sehr zu schätzen, dass in dieser freien Atmosphäre der Druck, der auch an den Grundschulen zugenommen hat, rausgenommen wird. Die Kinder werden sensibilisiert für andere, auch für andere Kulturen. Alle Beteiligten zeigten sich sehr erfreut über die gute Entwicklung, bei der auch die Sprache über die Kunst gefördert wird. Gleichzeitig fördert das Projekt das soziale Miteinander.

Dass die Kinder gerne mit schönen bunten Farben malen, zeigte auch ihr Engagement und die Kreativität beim Erarbeiten eines Bildes auf einem Keilrahmen für den Muttertag. Knallige Farben, aber auch Glitzer und aufgeklebte Steinchen und Glasperlen dürfen da nicht fehlen – und natürlich Herzen für die Mamas auf den Kunstwerken.

Fabian aus der 2. Klasse malt sehr gerne, aber am liebsten baut er mit großer Pappe und Karton. Mia hat inzwischen die Schule gewechselt und kommt immer noch jeden Donnerstag zur AG in die Iselshauser Grundschule, weil ihr das so viel Spaß macht.

Am 15. Juni steht für die Teilnehmer des Projektes "Kunst verbindet" eine besondere Aktion auf dem Plan. Ab 16 Uhr sind alle Eltern und Interessierte eingeladen, die bisher entstandenen zahlreichen Kunstwerke der AG zu betrachten. Nach der Theater-AG findet die Vernissage zur Ausstellung in den Räumen der Grundschule Iselshausen statt.