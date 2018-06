Nagold Sport und Party in Emmingen

Am Freitag, 29. Juni, laden die Sportfreunde zum Elfmeterturnier ein. Der Kampf um den heißbegehrten Turniersieg startet um 18.30 Uhr auf dem Sportplatz Emminger Hochwasen. Eine Mannschaft besteht aus fünf Teilnehmern. Als Startgeld werden pro Team 20 Euro fällig, zu gewinnen gibt es unter anderem Geldpreise in verschiedener Höhe. Ab 22 Uhr wird die Party in der Bar fortgesetzt. Anmeldungen zum Elfmeterturnier sind noch bis 27. Juni bei Jürgen Fischer (Telefon 0151/44349347) möglich.

Am Samstag, 30. Juni, ab 14.30 Uhr und Sonntag, 1. Juli, ab 11 Uhr rollt der Ball.

Kinderolympiade