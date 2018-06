Nagold Sport- und Fitness-Angebote im Kleb

Und wenn’s gut läuft, so Bulmer weiter, blieben die Teilnehmer hoffentlich auch über den Aktionszeitraum hinaus dabei, sich regelmäßig sportlich zu betätigen – dann natürlich in den "konventionellen" Angeboten der Vereine und privaten Fitness-Anbieter. Oder der Volkshochschule (VHS), die die überwiegend Kurs-freie Zeit im Sommer nutzt, ebenfalls ihre Dozenten zu "Sport und Spaß" ins Kleb zu schicken, wie VHS-Chefin Angela Anding erklärt. Jeweils dienstags und donnerstags tritt dafür das VHS-Team von Juli bis September im Stadtpark an, um morgens (ab 9 Uhr) und abends (ab 17 Uhr) unter dem Titel "VHS-Mix" verschiedene Körper- und Gesundheitstrainings anzubieten.