Nagold Spielemesse weckt Lust aufs Ausprobieren und Spielen

"Das ist schon toll, dass die trotz Wind und Wetter den Weg in die Stadthalle gefunden haben", erklärte Mitorganisatorin Katja Fuhrländer vom Nagolder Kinderbüro. "Manche haben anderthalb Stunden gebraucht, um nach Nagold zu kommen", wusste sie mit Blick auf die starken Schneefälle. Erfreulich fand es Katja Fuhrländer, dass sich schon längst ein fester Stamm an Spielepaten gebildet hat, die jedes Jahr aufs Neue mitspielen.

Zu den Urgesteinen der Spielemesse, die schon von Anfang an dabei sind, zählen Danilo Goldmann und Peter Heinrich. "Ich bin damals über einen Zeitungsartikel auf die Spielemesse aufmerksam geworden", erinnert sich Danilo Goldmann. Und weil er ohnehin ein leidenschaftlicher Brett- und Kartenspieler ist, machte er gleich bei der Premiere als Spielepate mit. "Es macht nach wie vor Spaß, zumal die Atmosphäre hier in der Stadthalle viel familiärer ist, als bei den großen Spielemessen", betont er – und fügt hinzu: "Klar bin ich 2018 wieder dabei."

Zu den Highlights gehörte vor allem das Exitspiel "Safebreaker". Wie Swen Jamrich als neuer Kooperationspartner und Fachmann für Brettspiele betonte, "sind Exitspiele gerade der Renner bei den Kids, was man auch an den Verkäufen sieht". Gefragt waren aber ebenfalls das Spiel des Jahres "Kingdomino" für die ganze Familie oder "Icecool" als Kinderspiel des Jahres.

Zudem fand es Swen Jamrich, der seinerzeit bei der Premiere der Nagolder Spielemesse schon als Spielpate dabei war, genial, dass es so etwas gibt – und das die Stadt schon so lange an dem Event festhalte. "Das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal für Nagold", ist Jamrich überzeugt.