"Ich habe eigentlich alles. Ich bin gesund, bin zufrieden, habe meine Familie, meine Frau, Kinder und Enkel", sagt Klaus Schnepf anlässlich seines 70. Geburtstags. Deswegen forderte er seine Geburtstagsgäste auf, anstatt eines Geschenks lieber eine Spende für Nagolder Einrichtungen zu hinterlassen. 13 000 Euro kamen auf dem Gabentisch zusammen, die der Jubilar nun zu gleichen Teilen übergab. Je 3250 Euro spendeten Schnepfs Geburtstagsgäste an den Förderverein der Alten Seminarturnhalle, an das Jugendforschungszentrum Schwarzwald Schönbuch, an die Urschelstiftung sowie an den Förderverein des Stationären Hospiz. "Ich möchte die Öffentlichkeit an meinem privaten Glück teilhaben lassen", so der Jubilar. Foto: Fritsch