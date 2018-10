Nagold SPD kritisiert "Kompensationsgeschäfte"

Zentrales Thema in Nagold sei der Mangel an Wohnraum. Insbesondere bezahlbarer Wohnraum stünde in Nagold nicht zur Verfügung. Die neuen Gebäude, über deren Baustil ebenfalls intensiv diskutiert wurde, seien "für den normalen Geldbeutel" einfach nicht finanzierbar, meinte Stadtrat Marco Ackermann in der Diskussion. Hier stehe auch die Stadt in der Verantwortung, meinte Daniel Steinrode, man könne nicht alles dem Markt überlassen. Da die Kreisbaugenossenschaft Calw, deren Aufsichtsratsvorsitzender Oberbürgermeister Jürgen Großmann ist, inzwischen ein gewinnorientiertes Unternehmen und nicht mehr gemeinnützig sei, brauche man in Nagold andere Partner. Die Stadt sei eben selbst gefordert, warf Andreas Röhm in die Diskussion ein. Andere Kommunen in der Region machen es vor, meinte Daniel Steinrode. Neben der Stadt Rottenburg, die extra einen Wohnungsbaubetrieb in der Rechtsform eines Eigenbetriebs gegründet habe, habe auch die Gemeinde Althengstett nun ein Mehrfamilienhaus gebaut, dessen Wohnungen zu fairen Preisen vermietet werden sollen.