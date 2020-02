Nagold SPD-Bundesvorsitzende bei Neujahrsempfang

Viel Selbstvertrauen hatte die neue Parteivorsitzende aus der Bundeshauptstadt in ihren Wahlkreis im Nordschwarzwald mitgebracht, und das zeigte Saskia Esken den Genossinnen und Genossen im Kreis Calw auch. "Die SPD wird in Deutschland gebraucht", machte sie am Sonntagmittag im Nagolder Kubus deutlich. Sie sei die Partei, die die grundsätzlichen Fragen der Zeit stelle, so Esken, die sich davon überzeugt zeigte, dass man im Land vor einer "Dekade der Sozialdemokratie" stehe. Man müsse Menschen Zuversicht geben und starke Rechte für alle einfordern.