Nagold Spatzen sind fleißig am Proben

Natalie Reuer ist optimistisch. Seit der Entstehung der "Nagolder Spatzen" vor 18 Jahren ist sie eifrig dabei. Sie schreibt die Texte und entwirft die Bühnenbilder für die Gruppe und ist für die Organisation zuständig. "Wir besprechen aber immer alles in der Gruppe, und wenn die Kinder etwas ändern wollen, mach ich das", sagt sie zufrieden. Generell seien alle sehr motiviert und mit Begeisterung dabei. "Die Kinder haben manchmal sogar Angst, dass es keine Rolle für sie gibt", erzählt Reuer. Sie kann sich noch gut an das Stück Frau Holle erinnern, indem nur wenige Personen vorkommen. "In solchen Fällen erfinde ich einfach noch eine Rolle. Ich finde immer eine Möglichkeit, wenn die Kinder auf die Bühne wollen."

Die 14 Kinder der Gruppe arbeiten ebenfalls aktiv am Bühnenbild mit. Sie nähen Teile ihrer Kostüme selber und basteln gemeinsam Requisiten für die Aufführungen. "Die Kinder sind immer total begeistert und freuen sich ›das ist mein Kleid, das habe ich selber gemacht‹", erzählt die Leiterin. Sie war, bevor sie vor 27 Jahren nach Deutschland kam, in ihrer Heimat Kasachstan Lehrerin und Rektorin einer Schule und kennt sich daher gut aus, was den Umgang mit Kindern angeht.

Anastasia Belozerowa ist schon seit der ersten Klasse in der Gruppe: "Es ist immer witzig. Nach dem ganzen Üben macht es sehr viel Spaß, auf der Bühne zu stehen und allen zu zeigen, was man kann." Auch ihre Freundin Alina Zakharov ist schon einige Jahre aktiv dabei. "Es macht Spaß hierher zu kommen. Man bekommt seine Rolle und seinen Text und kann dann einfach spielen", schwärmt die Zehnjährige. Angelie Leschnew ist erst seit zwei Monaten mit dabei, aber schon jetzt völlig begeistert: "Es macht super viel Spaß zu spielen und die anderen sind alle sehr nett."