Nagold Spannend wie ein Schwarzwaldtatort

"Da wollte ich natürlich wissen, was da los war", erinnert sich Kern. "Der Hohenasperg war eine Strafanstalt in Württemberg, in der auch viele politische Gefangene einsaßen." Daher habe man ihn auch als Demokratenbuckel bezeichnet.

Also schrieb Kern eine E-Mail an das Hauptstaatsarchiv in Stuttgart und fragte an, ob die Prozessakten von 1771 bis 1772 einsehbar seien. Das war nicht der Fall – stattdessen konnte man ihm Kopien eines Gerichtsgutachtens zu diesem Prozess zuschicken. "Die waren aber sehr schwer zu lesen", meint Kern: "Um eine Seite zu transkribieren, habe ich eine Stunde gebraucht." Mit der Hilfe von Lena Wörsdörfer aus dem Calwer Stadtarchiv ist die Übersetzung aber gelungen. Und was da zum Vorschein kam, ist für Kern "ein Schwarzwaldtatort – nur ohne Mord".

"Zu dieser Zeit war Nagold ein Städtchen mit etwa 2500 Einwohnern – die meisten davon unbedeutende Ackerbauern." In der Marktstraße jedoch lebten mit dem Apotheker Jakob Friedrich Zeller und dem Stadtschreiber Wilhelm Friedrich Hofacker zwei Nachbarn, die nicht nur der württembergischen Ehrbarkeit angehörten, sondern auch beide studiert hatten. Die Zellers lebten in der alten Zellerapotheke, die heute die Kaffee-Oase beherbergt. Das damalige Haus der Hofackers stand dort, wo E-Benz heute Kleidung verkauft. "Der erste Blick morgens aus dem Fenster fiel also auf das Haus des anderen", beschreibt Kern die Situation. Und eben diese beiden Nachbarn standen sich in besagtem Injurienprozess gegenüber.

Zeller traf es härter

Als Kläger trat Zellers Großvater Jakob Friedrich an – "ein Mann von lebendigem Rechtsgefühl, aber auch, wie es scheint, von heftiger Gemüths­art", wie Diakonus Kemmler schreibt. Kern bezeichnet ihn als "Querulant". Zeller bezichtigte den Stadtschreiber Hofacker der Wilderei. Er habe gesehen, wie Hofacker gemeinsam mit dem Forstknecht und einem toten Hasen aus dem Wald gekommen sei. Aus dem Gutachten geht hervor, dass der zuständige Oberamtsmann aus Sulz 19 Zeugen zu dem Fall anhörte. "Die bestätigten aber wohl eher Hofackers Version der Geschichte, dass die Jagd abgesprochen worden war", so Kern. Trotzdem bekam Hofacker ein Jagdverbot auferlegt. Seinen Widersacher Zeller traf es aber härter. Der Oberamtsmann bescheinigte ihm, Hass, Feindschaft und Boshaftigkeit gegen jedermann, der nicht seine Ansichten vertrat. Das kam beim Herzog nicht gut an und so musste der Apotheker für zehn Jahre auf den Hohenasperg. Noch während des Prozesses brachte seine Frau Margharetha einen Sohn zu Welt. Sie blieb als alleinerziehende Mutter dreier Kleinkinder und dem durch den Prozess verursachten Schuldenberg zurück. Für die Apotheke musste sie jemanden anstellen. "Das bedeutete für die nächsten 20 Jahre ein Leben in Armut", weiß Kern. Denn aus verletztem Ehrgefühl kehrte Jakob Friedrich Zeller nie wieder zu seiner Familie zurück. "Der Hammer ist aber, dass er seiner Frau immer wieder geschrieben hat, um sie um Geld zu bitten", sagt Kern.

Auch Hofacker hatte Kinder. Darunter Ludwig Hofacker, dem das Nagolder Bürgertheater "Hofacker. Hofacker" gewidmet war und seine ältere Schwester Maria Heinrike. 1791 verstarben die Väter Hofacker und Zeller. "Und o wunderbare Fügung Gottes, der Gebet erhört und Fluch in Segen, Streit in Frieden wandelt!", jubiliert Diakonus Klemmer in der Zeller-Biografie. "Er lenkte dem jungen Apotheker (dem jüngsten Zellersohn) und der Tochter des früheren Hauptwidersachers seiner Familie (...), der ehrsamen, lieblichen frischen Jungfrau Maria Heinrike, die Herzen, daß sie sich innig lieb gewannen." Die "frische Jungfrau" war damals bereits über 25 Jahre alt und für die damaligen Verhältnisse schon zu alt, um unverheiratet zu sein.

Win-win-Situation

Darum sah der für sie verantwortliche Bruder Ludwig die Verbindung mit dem benachbarten Apotheker gerne. "Das war eine Win-win-Situation für beide Familien", erklärt Kern. Denn die Hofackers konnten ihre Maria Heinrike unter die Haube bringen und die Zellers freuten sich über deren hohe Aussteuer. "Und der Bund der entzweiten Familien war zu des ganzen Städtleins Erstaunen für immer geschlossen", schreibt Klemmer.

Am 23. September 1793 heirateten Christian Gottlieb Zeller und Maria Heinrike Hofacker. Ein gutes Jahr später ging aus dieser Ehe der berühmte Gottlieb Heinrich Zeller hervor, dem Nagold so viel zu verdanken hat.