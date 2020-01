Nagold Sozialwohnungen sind jetzt Pflicht

Im Gegenzug verabschiedet sich die Stadt beim Verkauf der Grundstücke von dem bisherigen "Höchstpreisprinzip". Künftig erhält also nicht mehr der Bauträger mit dem größten Portemonnaie den Zuschlag, wenn die Stadt Bauland abgibt, sondern der Gemeinderat legt einen Preis fest - und zum Zug kommt dann der Bauträger, der das beste Konzept vorlegt. Wobei "städtebauliche, wohnungspolitische und ökologische Kriterien maßgeblich seien" - also eben die Schaffung von bezahlbaren Mietwohnungen, rasche Erfüllung der Bauverpflichtung, Berücksichtigung des Klimaschutzes und so weiter. Allerdings behält sich die Stadtverwaltung die Hintertür offen, im Einzelfall zu prüfen, inwieweit die Wohnungsbaugrundsätze auch immer wirklich zur Anwendung kommen müssen. Ausnahmen von der Regel wären also möglich.

Ein weiteres Problem, das Jürgen Gutekunst (FDP) in dem neuen Regelwerk ausgemacht haben will: die umfangreichen Vorkaufsrechte der Stadt bei Grundstücken, auf denen "Baurecht für eine Wohnnutzung besteht oder nach den Planungen der Gemeinde geschaffen werden soll". Für Gutekunst "das Ende des Baulandsparbuchs", weil dadurch "kein freier Handel von Grundstücken" in Nagold mehr möglich wäre. CDU-Fraktionssprecher Schäfer, grundsätzlicher Befürworter der Wohnbaugrundsätze, übernahm die Erwiderung: Einerseits würden natürlich auch in Nagold die grundsätzlichen gesetzlichen Regelungen für kommunale Vorkaufsrechte weiterhin gelten. Auch seien Grundstücksveräußerungen innerhalb von Familien von solchen Verkaufsrechten der öffentlichen Hand ausgeschlossen.

Städtisches Vorkaufsrecht bewirkt eine gesteuerte Nachverdichtung

Aber vor dem Hintergrund der allgemeinen Wohnungsnot und dem Mangel an verfügbaren günstigen Wohnraum, seien die neu festgeschrieben Vorkaufsrechte der Stadt "eine wichtige politische Maßnahme", um gerade auf bestehenden innerstädtischen Flächen eine sinnvolle, gesteuerte Nachverdichtung mit Mehrfamilienhäusern zu ermöglichen. Womit andererseits, so der ergänzende Hinweis von Oberbürgermeister Jürgen Großmann, auch einer Forderung etwa aus den Reihen der Grünen-Fraktion Rechnung getragen werden könnte, nicht immer mehr nur neue Fläche für Bebauungen zu opfern, sondern eben vorhandene Baugrundstücke konsequent einer Nutzung auch zuzuführen.

Damit die neuen Nagolder Wohnbaugrundsätze ihre volle Wirkung entfalten können, braucht es noch zwei weitere Bausteine, so Fuhrländer. Zum einen eine sogenannte "vertiefende Wohnraumanalyse", die aktuell kommunen-übergreifend vom Regionalverband Nordschwarzwald in Zusammenarbeit mit der Prognos AG erarbeitet wird. Ziel dieser Untersuchung ist die Analyse und Darstellung der jeweils aktuellen Wohnungsmarktsituation und Wohnraumversorgung sowie eine Projektion auf künftige Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung und des damit zusammenhängenden Wohnraumbedarfs. Aus dem Ergebnis dieser Analyse sollen anschließend weitere Schlussfolgerungen und strategische Empfehlungen für die Stadt Nagold erarbeitet werden, die dann die Grundlage für künftige wohnungspolitische Entscheidungen bilden sollen. Sprich: Mit der Datenbasis soll geklärt werden, wie viele Wohnungen in welchem Preissegment Nagold künftig tatsächlich braucht.

Qualifizierter Mietspiegel liegt erst ab Herbst 2020 vor

Der letzte, für die Umsetzung der Nagolder Wohnbaugrundsätze wichtige Baustein wird der "qualifizierte Mietspiegel" sein, der aktuell ebenfalls für die Raumschaft Nagold erstellt wird. Er wird einerseits die Basis liefern, mit dem die künftigen Förderungshöhen im sozialen Wohnungsbau definiert werden - von denen natürlich auch die künftig zur Bereitstellung von günstigen Mietwohnungen verpflichteten privaten Bauträger profitieren sollen. Denn nur mit diesen Fördermitteln, so die Erwartungen, wird der zwingend zu bringende Anteil im günstigen Mietwohnungsbau wirtschaftlich darstellbar sein.

Zum anderen liefert der Mietspiegel künftig auch die Höhe eben jener durchschnittlichen Vergleichsmieten, an denen sich die Höchstmieten für die neuen günstigen Mietwohnungen verbindlich zu orientieren haben. Da der qualifizierte Mietspiegel vermutlich aber erst ab Herbst 2020 vorliegen wird, steht im Moment für den "preisgedämpften Wohnungsbau" ab Fertigstellung eine Mietpreisbindung für 15 Jahre mit einer Anfangsmiete von 8,50 Euro in den Wohnbaugrundsätzen. Sobald die tatsächlichen Zahlen aus dem Mietspiegel vorliegen, soll der Wert automatisch angepasst werden.