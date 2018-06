Nagold So sehen Sieger aus

Unter den Gästen war natürlich auch Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann. Beim Sektempfang an der VfL-Bewirtungshütte im Stadion freute er sich über den Erfolg des "Nagolder Wegs" – und natürlich, wie auch alle anderen Redner des Abends – dass der VfL Nagold in der nächsten Saison wieder in der Verbandsliga spielen wird. Als kleines Schmankerl lud der OB denn auch die Nagolder Kicker zu sich in die heiligen Rathaushallen ein. Dort gibt es dann ein zünftiges Weißwurstfrühstück. Das erlebt man als VfL-Fußballer auch nicht alle Tage, genauso wie einen so souverän herausgespielten Meistertitel. Die Party geht also weiter.