Nagold Singener werden Grillmeister

Denn den ganzen Sonntag über hat es richtig "gebrummt" auf dem Gelände des Stadtpark-Parkplatzes, die Besucher strömten in Massen zu diesem wohl leckersten Event des Jahres. Wobei der OB in einer spontanen – allerdings nicht wirklich repräsentativen – Umfrage unter den Besuchern feststellen konnte, dass wohl so 70 Prozent der Veranstaltungs-Gäste nicht aus Nagold selbst, sondern aus dem näheren und weiteren Umland hierher ans Nagoldufer gekommen waren. Ergebnis wahrscheinlich einer diesmal kreisweiten Plakat-Werbung für die Grillmeisterschaften, wie Chef-Organisator und Ideen-Geber, Nagolds Kulturamtsleiter Philipp Baudouin, erläuterte.

Eine Menge Gänge muss probiert werden

Wie sehr es "gebrummt" hat bei den diesjährigen Nagolder Grillmeisterschaften, zeigten auch die Verpflegungsstände für die Besucher am Rande des Meisterschafts-Geländes: gegen Mittag waren hier bereits alle Steak-Bestände restlos ausverkauft, am frühen Nachmittag dann auch noch "Pulled Pork" und Hamburger. Eilig musste vom Betreiber Nachschub herbeigeschafft werden, was dann auch gelang; nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn hier auch nur einer oder eine hungrig hätte nach Hause gehen müssen.