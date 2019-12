Nagold Silvesterparty kommt nach zwei Jahren zurück

Die Nagolder Gastronomen schenken an zwei Bierwagen Getränke aus. Auf zwei Bühnen in der Herrenberger und der Freudenstädter Straße bringen DJs die Plattenteller zum Glühen. Die Krönung des Abends wird eine Lightshow sein, die den Vorstadtplatz in wunderschöne Farben taucht.

Die Partynacht startet um 0.30 und bietet so einen fließenden Übergang zur Silvesterfeier auf dem Vorstadtplatz, die bis 1 Uhr laufen wird. In den Kneipen und Bars können also alle Feierwilligen die Nacht zum Tage werden lassen. Mit dabei sind: Teufele, Almstadl, Highlight, Dalmatino, Zwickel, Apollo und Il Due.

Für Nagold und die Teilorte sowie Rohrdorf, Ebhausen, Jettingen, Mötzingen, Haiterbach, Unter- und Oberschwandorf ist ein Shuttle-Service eingerichtet.

Ab sofort kann man die Eintritts-Armbänder bei den teilnehmenden Gastronomien, bei Real in Jettingen, im Weinladen Nagold, bei Friseur Stehle Haiterbach sowie im Rathaus-Café Nagold erwerben.

Die Sicherheitsgebühr liegt bei fünf Euro, für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren bei drei Euro, Kinder bis 12 Jahre sind frei. Der Shuttleservice und die Partynacht sind in der Gebühr inbegriffen.