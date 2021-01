Nagold Sie scheut auch keine kritischen Positionen

Dekan Holger Winterholer gratulierte Veronika Rais-Wehrstein zu ihrer Wahl. Mit ihr habe das Dekanat Calw eine Frau im Diözesanrat, die das Ohr am Volk habe. Der intensive Kontakt zu den Kirchengemeinden, insbesondere aber auch zu den muttersprachlichen Gemeinden ist ihr ein Herzensanliegen. "Mit Mut und Engagement versucht sie, die Interessen der Menschen ihres Dekanats in die Diözese einzubringen, und scheut dabei nicht davor zurück, auch kritische Positionen einzunehmen", heißt es in einer Pressemitteilung des Dekanats.