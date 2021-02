Nagold Sie hat größten Respekt vor allen Entscheidungsträgern

Ich bin zuständig für die über 100 Fachkräfte, die die Kinder in den städtischen Kitas und in der Betreuung an den Grundschulen zur Zeit unter besonders ungewöhnlichen Voraussetzungen betreuen. Sie tun dies trotz erschwerten Bedingungen mit hohem Anspruch an gute Pädagogik und ohne Abstandsgebot zu den Kindern. Aber auch für die rund 30 Musikschullehrer/innen, die bereits im ersten Lockdown schnell digitale Unterrichtsmöglichkeiten umgesetzt haben, sowie für die Kolleginnen der Stadtbibliothek. Sie sind unsere Helden in Corona-Zeiten. Es gilt täglich viele neue Informationen richtig einzuordnen und abzuwägen, um die erforderlichen Entscheidungen treffen zu können. Die Umsetzung erfordert von allen viel Flexibilität und Kreativität. Trotz allem bin ich sehr dankbar, dass mein Alltag auch bedeutet, dass ich zur Arbeit gehen kann. Den meisten meiner Kolleginnen war das im Frühjahr aufgrund der Kita-Schließung nicht möglich und somit fiel ein großer Bereich ihres Alltags plötzlich weg, zumal gerade in die Arbeit mit Kindern ja viel persönliches Herzblut einfließt.

Was ist seit Beginn der Pandemie anders geworden?