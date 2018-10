Nagold Sensationelle Haushaltszahlen für 2017

Aber es wurde auch weniger Geld ausgegeben – was nicht durchweg gute Nachrichten sind. Insgesamt sanken die "Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit" von 50,618 Millionen Euro auf 48,850 Millionen Euro, wobei vor allem die reduzierten "Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten" auffallen: statt 10,809 Millionen Euro wurden hier nur 6,503 Millionen Euro ausgegeben – 4,305 Millionen Euro weniger als ursprünglich geplant. Grund dafür: die Stadt hat weniger gebaut als geplant (-3,160 Millionen Euro) und weniger Grundstücke angekauft (- 877 000 Euro).

Weshalb nun erhebliche Vermögenswerte der Stadt sich zum Beispiel in Rückstellungen, Haushaltsüberträgen und aufgestockten Rücklagen aufsummieren. Beispiel: allein an "Haushaltsüberträgen für Investitionen" wurden für Ende letzten Jahres über 7,813 Millionen Euro ausgewiesen. Die Rücklagen der Stadt wuchsen dabei von 6,880 Millionen Euro Ende 2016 auf 10,616 Millionen Euro Ende 2017 – was einem Plus von fast 3,736 Millionen Euro entspricht. Und, wie Stefanie Fischer auf die einzige Nachfrage aus dem Gremium – von VA-Mitglied Ulrich Kallfass (CDU) – zum Jahresabschlussbericht erläuterte, stiegen die allgemeinen Rückstellungen der Stadt von 3,376 Millionen Euro (2016) auf fast 6,189 Millionen Euro, weil man sich damit für mögliche Ausgleichszahlungen absichere.

Bleibt noch der nicht ganz so erfreuliche Blick auf die Schulden der Stadt (ohne Eigenbetriebe): die reduzierten sich zwar weiter nach Plan um knapp eine Million Euro auf 15,512 Millionen Euro – denen allerdings, wie gesagt, "liquide Mittel" (also Barvermögen) von über 30 Millionen Euro gegenüberstehen. Das macht aber immer noch eine Pro-Kopf-Verschuldung von 711 Euro je Nagolder Bürger aus; zum Vergleich: Im Landesdurchschnitt der Städte zwischen 20 000 und 50 000 Einwohner liegt die Pro-Kopf-Verschuldung in Baden-Württemberg bei nur 427 Euro. Und rechnet man in Nagold noch die Schulden der Eigenbetriebe dazu, "springt" die Pro-Kopf-Verschuldung in Nagold auf einmal auf 2602 Euro je Einwohner hoch.

Die VA-Mitglieder des Nagolder Gemeinderats sprachen sich am Ende einstimmig dafür aus, dem Gemeinderat für seine nächste Sitzung eine Annahme des Jahresabschlussberichts für 2017 sowie des zugehörigen Prüfberichts des Rechnungsprüfungsamtes zu empfehlen. Das galt auch für die (lange Liste) über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Berichtszeitraum, die trotz einer Höhe von insgesamt knapp 1,9 Millionen Euro das positive Haushaltsergebnis ja kaum beeinträchtigten.