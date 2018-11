Nagold Seniorenzentrum wird zum Zuschussbetrieb

Entstanden ist diese irgendwie ziemlich "verkehrte Welt" im GTSZ, nachdem die Stadt Nagold als Träger der Einrichtung seit Anfang des Jahres an einem "strukturellen und personellen Umbruch" – Zitat Finanzbürgermeister Hagen Breitling in seiner Rede zur Vorstellung des Haushaltsplan 2019 der Stadt Nagold in der jüngsten Gemeinderatssitzung – im Betrieb des GTSZ arbeitet. Hintergrund dazu sind veränderte Vorgaben aus der Landesheimbauverordnung (LheimBauVO), nach denen bis zum 31. August 2019 allen Bewohnern von Pflegeeinrichtungen in Baden-Württemberg künftig Einzelzimmer zur Verfügung gestellt werden müssen.

Was nach plötzlicher Dringlichkeit klingt, ist es aber eigentlich nicht: die LheimBauVO trat bereits 2009 in Kraft – seitdem ist den Trägern aller zu diesem Zeitpunkt bereits bestehender Einrichtungen der Umstand bekannt, innerhalb der folgenden zehn Jahre für Einzelzimmer in ihren Häusern zu sorgen. Beim GTSZ wird erst seit Anfang dieses Jahres die reale Umsetzung des Landesgesetzes vollzogen. Kern der geplanten Maßnahmen dabei: die Zahl der Betreuungsplätze im GTSZ soll bis Anfang 2019 von 100 sukzessive auf 48 zurückgebaut werden; aktuell ist man laut Sitzungsunterlage zur jüngsten Gemeinderatssitzung bei 51 Bewohnern angekommen.

Allerdings – und das ist die Krux in der aktuell sich zuspitzenden Situation im GTSZ: In dem Maße, wie die Bewohnerzahlen in dem Pflegeheim tatsächlich und effektiv zurückgefahren werden konnten, gelang es "aufgrund der bestehenden Arbeitsverträge" nicht, im gleichen Zeitraum auch den Personalbereich entsprechend abzubauen. Ergebnis: Die Schere zwischen den erzielten Einnahmen aus der Pflege und den laufenden Kosten ging immer weiter auseinander, so dass der Gemeinderat für das GTSZ in einem Notentscheid die laufenden Kassenkredite mal eben um 500 000 Euro auf derzeit 1,5 Millionen Euro anheben musste. Nur so können alle laufenden Verpflichtungen und Rechnungen noch bezahlt und eine Zahlungsunfähigkeit abgewendet werden.