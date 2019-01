Nagold Seniorenzentrum-Schließung schlägt hohe Wellen

"Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung vor Weihnachten im nichtöffentlichen Teil ohne ausreichende Vorberatung die Betriebsaufgabe des Gertrud-Teufel-Seniorenzentrums beschlossen", heißt es in einer Stellungnahme der SPD-Fraktion, in der die Verwaltung dazu aufgefordert wird, "keine voreiligen Entscheidungen zu treffen". Für SPD-Fraktionschef Daniel Steinrode ist klar: "Wir sind der Meinung, dass das kein rechtskräftiger Beschluss war", erklärte er am Mittwoch auf Anfrage unserer Zeitung. Ein so weitreichender Beschluss könne vom Gemeinderat rechtswirksam nur in öffentlicher Sitzung gefasst werden. Der Beschluss von der Sitzung am 18. Dezember 2018 wird von der SPD denn auch nur als "Vorberatung" gewertet.

Dennoch wurden mit dem nichtöffentlichen Beschluss natürlich Fakten geschaffen, die sich kaum wieder umkehren lassen dürften: Die Mitarbeiter wurden noch vor Weihnachten über die angestrebte Schließung informiert. Und auch den Bewohnern und den Gästen der Tagespflege gingen entsprechende Schreiben zu.

Wie genau das Abstimmungsergebnis in der nichtöffentlichen Sitzung ausgefallen ist, dass darf Steinrode nicht verraten. Doch man braucht kein Prophet zu sein, um zu ahnen, dass die SPD-Räte wohl dagegen gestimmt haben. "Wir sind der Meinung, dass die Folgen sowie Möglichkeiten, die Betriebsaufgabe zu verhindern, nicht ausreichend vom Gemeinderat diskutiert wurden. Außerdem halten wir das Informieren der Mitarbeiter zwei Tage vor Weihnachten über ihren Arbeitsplatzverlust für moralisch fragwürdig", schreibt Steinrode. Nach Meinung der SPD hätte man den Mitarbeitern die Möglichkeit eröffnen müssen, einer öffentlichen Debatte beizuwohnen sowie die Argumente der Räte selbst hören zu können.