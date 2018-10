Nagold Seit Gartenschau: Übernachtungszahlen verdoppelt

Dass Nagold auch nach der Gartenschau bei Besuchern beliebt ist, zeigt die Entwicklung der Übernachtungszahlen: "Seit der Landesgartenschau haben sich die Übernachtungszahlen verdoppelt", erklärte Lövenich und zeigte auf die Kurve in der Grafik, die ab 2012 steil nach oben geht. Übernachteten 2009 laut Statistischem Landesamt noch rund 27.500 Gäste in einem Nagolder Übernachtungsbetrieb, liegt die Prognose für 2018 bei 64.000 Hotelübernachtungen. Wenn man die Übernachtungen in Ferienwohnungen sowie Camper miteinrechnet, übernachten 2018 in Nagold rund 75.000 Besucher.

"Übernachtungen in Privatunterkünften sind nirgendwo aufgelistet, doch auch die Besucher lassen Geld in Nagold", erklärte Lövenich. Die Hochrechnung einer repräsentativen Haushaltsbefragung kam zu dem Ergebnis, dass Privataufenthalte von Bekannten oder Freunden insgesamt 147.000 Übernachtungen zählen. Umgerechnet auf alle Haushalte in der Stadt, sind dies 15,3 Übernachtungen im Jahr.

Vermarktung durch den Nordschwarzwald