Nagold Seit 25 Jahren in Bewegung

An Rheuma erkrankte Menschen brauchen fachkundige Beratung, Betreuung und Bewegung. Diesen Themen hat sich unter dem Motto "Hilfe, die bewegt" die Rheumaliga verschrieben, deren Nagolder Arbeitsgemeinschaft 25-jähriges Bestehen feierte.

Nagold-Gündringen. Als Vorsitzende der Nagolder Arbeitsgemeinschaft freute sich Hiltrud Schiemann, dass trotz der widrigen Wetterverhältnisse zahlreiche Gäste und Mitglieder der Einladung in die Gündringer Halle gefolgt waren, wo neben dem Jubiläum auch die Weihnachtsfeier der Nagolder Rheumaliga auf dem Programm stand.

"25 Jahre sind ein Wort und sprechen für die Einstellung der Mitglieder in der Rheumaliga", machte Bürgermeister Hagen Breitling in seinem Grußwort deutlich. Und so würden die Mitglieder das Motto "in Bewegung bleiben" ernst nehmen, auch wenn es manchmal schwer falle. zudem lobte er die Vielzahl an Angeboten für Betroffene, welche die Rheumaliga mit ihren Partnern wie der AOK, der Volkshochschule und der Stadt auf die Beine stelle. Außerdem dankte er für den großen ehrenamtlichen Einsatz von Hiltrud Schiemann und ihrem Team – wobei Hagen Breitling betonte: "Die Rheumaliga gehört zu den Aktivposten in der Stadt."