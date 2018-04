Nagold Segen für das Hospiz "St. Michael"

"St. Michael" hieß bekanntlich auch das Gemeindezentrum samt Kirche, das bisher an der Stelle stand, an dem nun das künftige Hospiz entstehen wird. Auch der direkt benachbarte katholische Kindergarten heißt "St. Michael". Der Dekan wünschte dem künftigen Nagolder Stationären Hospiz, dass es zu einem ökumenischen Ort der Begegnung werde – ganz ohne konfessionelle Schranken.

Der Erzengel Michael kommt sowohl in der Tradition des Christentums, als auch im Judentum und dem Islam vor. In der neutestamentlichen Offenbarung des Johannes tritt Michael als Bezwinger Satans auf. Der Heilige Michael wurde außerdem seit der Schlacht auf dem Lechfeld im Jahr 955 zum Schutzpatron des Ostfrankenreichs und später Deutschlands erklärt.

Papst Gelasius I. legte im Jahr 493 das Fest des Erzengels Michael (und aller Engel) auf den 29. September, den Weihetag der Michaelskirche an der Via Salaria in Rom. Das Fest von St. Michael wird seitdem von der römisch-katholischen, der anglikanischen und einigen protestantischen Kirchen begangen. Es ist aktuell in der Diskussion, ob der 29. September künftig auch zu einem festen Festtag zum Beispiel mit einem "Tag der offen Tür" des Nagolder Stationären Hospizes werden könnte.