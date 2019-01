Nagold Sechste Vesperkirche beginnt am Sonntag

Nagold - Sonntag geht es los: Die sechste Nagolder Vesperkirche beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst "für jung und alt" – eine der diesjährigen Neuerungen: Die drei Vesperkirchen-Gottesdienste nehmen verstärkt alle Generationen in den Blick, Kinder in noch stärkerem Maße als in den Vorjahren; Familien oder Großeltern mit Enkeln sind eingeladen "gemeinsam an einem Tisch" – dem Motto der Vesperkirche – mit den anderen Besuchern Gottesdienst zu feiern und dann das Vesperkirchen-Sonntagsmenü zu genießen, inklusive dem anschließenden Kaffee und Kuchen.