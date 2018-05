Nagold Sechs Bands stellen sich im Nagolder Kleb der Jury

Nagold. Wer bei einem der drei regionalen Vorentscheide des SWR4 Blechduells als Sieger hervorgeht, für den ist der Titel "Mitreißendste Blasmusiker des Landes" zum Greifen nah. Jeweils sechs Blasmusik-Ensembles treten gegeneinander an: Am Freitag, 8. Juni, ab 19 Uhr in Geislingen an der Steige im Stadtpark. Am Samstag, 9. Juni, ab 19 Uhr in Nagold im Stadtpark Kleb und am Sonntag, 10. Juni, ab 14 Uhr in Gegenbach auf dem Marktplatz. Der Eintritt ist jeweils frei.