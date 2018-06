Nagold Schwitzen beim Tischtennis-Camp

An Tischtennis interessierte Jugendliche können sich schon mal Donnerstag, 6. September, im Kalender ankreuzen – an diesem Tag bietet die Tischtennisabteilung im Rahmen des Nagolder Sommerferienprogramms von 10 bis 16 Uhr einen Tag Tischtennis-Sommerspaß an. Dabei bekommt der VfL Nagold Unterstützung vom Tischtennis-Verband – es werden einige Stationen in der Lemberghalle aufgebaut, unter anderem auch ein Tischtennisroboter. Die Teilnehmer zwischen sieben und 15 Jahren erhalten am Ende auch eine Urkunde vom TTVWH.