Nagold Schwarzwaldverein in der Führungskrise

Jahreshauptversammlung heißt die Veranstaltung im Sportheim Nagold. "Viele sind nicht gekommen", klagt Friedrich Günther, der bisherige Vorsitzende, der sein Amt abgeben will. "Liegt wohl auch am schlechten Wetter." Zunächst verläuft die Sitzung ganz normal: Diverse Berichte, was hat man alles im letzten Jahr unternommen, Bericht des Kassenprüfers, Entlastung des Kassenprüfers. Alles ohne Gegenstimmen, alles paletti, business as usual nennt man das heute.

In letzter Minute vorgeschlagene Kandidaten lehnen ab

Ganz überraschend ist die Pleite nicht. Günther hatte bereits angedeutet, dass die Wahl des Vorsitzenden ihre Tücken haben dürfte. Man habe bereits im Vorfeld sondiert, doch niemand wolle den Job übernehmen. Dann der verzweifelte Versuch, noch in letzter Minute einen Kandidaten zu finden, ein halbes Dutzend Männer und Frauen werden vorgeschlagen – doch vergeblich. Die Absagen fallen immer ganz ähnlich aus: "Zu alt", meint der eine, "kann nicht", ein anderer, "keine Zeit", "bloß nicht" – nicht einmal besonders originell fallen die Absagen aus. Am Ende muss festgestellt werden, dass der Verein bis auf weiteres ohne neuen Vorsitzenden auskommen muss. Günther, selbst in die Jahre gekommen und gesundheitlich angeschlagen, führt das Amt notgedrungen kommissarisch weiter. Das Eigenartige: Keiner der Anwesenden scheint sonderlich bestürzt über die Entwicklung.