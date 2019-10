Nagold Schwarzwälder Double von Jason Statham

Und so wurde die Idee geboren, eine Karriere als Double zu starten - verbunden mit dem Traum einer eigenständigen Rolle als Hauptdarsteller in einem Actionfilm, der im kommenden Jahr wahr werden soll. In England gibt es längst einen großen Markt für Doubles . Sie können im besten Fall sehr viel Geld mit ihrer Rolle als Doppelgänger verdienen.

Filmprojekt mit James Bond-Double