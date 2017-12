Nagold Schulversuch: Tablets im Unterricht

Hans-Albert Theurer ist am OHG verantwortlich für das Projekt und baut das Tablet gerne in seinen Informatikunterricht ein. "Es gibt in jedem Fach Stunden, in denen der Einsatz sinnvoll ist", erklärt er. Dem Tablet kommt dabei allerdings nur eine unterstützende Funktion zu. Die Auswirkungen der Digitalisierung sollen neben dem klassischen Füllern und Arbeitsblättern Platz finden. "Einen Unterricht nur mit der Technik, kann ich mir nicht vorstellen", erklärt Kinkelin.

In der zweiten Informatikstunde tüfteln seine Schüler an einer App. In einem altersgerechten Spiel muss eine Figur zu einem Diamanten bewegt werden. Für diesen Weg müssen Befehle mit englischen Codes erstellt werden. Die Siebtklässler sind begeistert. "Das Programmieren macht mir großen Spaß und man kann viel draus lernen", erzählt die Schülerin Letizia. Die Zwölfjährige hat auch schon vor diesem Projekt zuhause mit einem Tablet für den Mathematikunterricht gelernt. Ihre Mitschülerin Anne hat ebenfalls schon länger ein Tablet daheim. "Ich lerne damit gerne Englischvokabeln, es gibt eine App zum Schulbuch", erklärt die Zwölfjährige.

"Dann muss man weniger schleppen"

Dieser Technik begegnen die beiden nun auch immer häufiger im Unterricht. "Heute morgen in Musik haben wir mit dem Programm Garageband am iPad gearbeitet, in Englisch haben wir uns mit Hörspielen beschäftigt", erinnert sich Anne. "Für die Höraufgaben nutzen wir auch in Klassenarbeiten die iPads, dann kann jeder für sich über Kopfhörer hören", fügt Letizia hinzu.

Generell finden die beiden Zwölfjährigen den Einsatz der Tablets gut. "Es ist sehr praktisch. Außerdem haben wir viele Schulbücher nun auch digital, dann muss man weniger schleppen", freut sich Letizia.

Die Begeisterung der Schüler erkennt auch der Schulleiter. "Es ist eben ein Werkzeug aus der Lebenswelt der Kinder. Und dass sich Schüler über mehr Hausaugaben freuen ist beeindruckend."