Nagold Schüler organisieren ihren eigenen Weihnachtsmarkt

Wie es seit vielen Jahren Tradition ist, organisieren die Schüler der Nagolder Schulen – gemeinsam mit dem Gesamtelternbeirat der hiesigen Schulen und der Unterstützung der Stadt Nagold – einen großen Schülerweihnachtsmarkt. Und so werden am Samstag, 1. Dezember, von 8 bis 14 Uhr rund um das Rathaus auf der Marktstraße auch dieses Jahr wieder selbstgemachte Plätzchen, Marmelade, Holzofenbrot, Hefezöpfe und andere Leckerbissen angeboten. Darüber hinaus bieten die Schüler unter anderem auch leckere Suppen, Flammkuchen, Pizza, Börek, Waffeln und Pfannkuchen an – und natürlich einen Weihnachtspunsch.

Neben Weihnachtsschmuck, Adventsgestecken, gebastelten Holzartikeln und anderen schönen Dingen wird es rund um die 15 Marktstände auch an musikalischen Darbietungen nicht fehlen. Für eine weihnachtliche Stimmung ist also gesorgt.

Wer möchte, kann sein Glück zudem bei einer großen Tombola probieren, wo man großartige Dinge für Groß und Klein gewinnen kann. Die Schüler entschieden, das mit dem Erlös ein Projekt der gemeinnützigen Organisation "Save the Children" unterstützt werden soll.