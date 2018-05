Nagold Schreckgespenst DSGVO: Nur keine Angst

Die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist momentan auch in Nagold in aller Munde. In Form von SMS, E-Mails und Briefen wurde in den vergangenen Wochen etwa von Banken, Telefonanbietern, Vereinen und Kirchengemeinden über angepasste Datenschutzregelungen informiert. Was sich im Detail am 25. Mai beim Datenschutz in Deutschland ändert, darüber scheint in großen Teilen noch Unsicherheit zu herrschen. Auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten zeigte sich lediglich Pressesprecherin Tina Block im Namen der Stadt Nagold entspannt: "Wir haben schon jahrelang einen Datenschutzbeauftragten." Darum habe man die Änderungen, die die Datenschutzgrundverordnung mit sich bringe, schon lange im Blick.

Wie groß der Informationsbedarf zu diesem Thema anderswo in Nagold ist, zeigte der Zuspruch bei zwei Veranstaltungen in den vergangenen Wochen. So kamen laut IHK 130 Unternehmer zu einer Info-Veranstaltung im IHK-Bildungszentrum in Nagold. Und im Vereinslokal des VfL Nagold ließen sich gut 90 Vereinsvorstände, Mitglieder und Verantwortliche über die Folgen der DSGVO auf die Vereinsarbeit informieren.

Reaktionen von panisch bis aufgebracht