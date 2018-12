Nagold Schon in die richtige Stimmung versetzt

"What child is this?" führte ein kleines, erlesenes Ensemble auf. Werner Schmid und Emilie Coupin ließen ihre Stimmen erklingen, Susanne Kalmbach spielte auf der Querflöte und Ralf Schuon, der den ganzen Abend und die Musikgruppen gefühlvoll begleitete, war als Pianist zu hören.

Ein großes, aufmerksames Publikum lauschte den verschiedenen Auftritten andächtig und applaudierte nach jedem Lied kräftig. Die Zuhörer waren an diesem Abend eindeutig in Stimmung gekommen – in festliche Stimmung. Das war allein schon an den vielen kräftigen Stimmen zu erkennen, die bei gemeinsamen Liedern wie "O du fröhliche" mit einstimmten.

Die Geschichte der kleinen Virginia, gelesen von Werner Schmid, bezauberte die Zuhörer und gab ihnen etwas zum Nachdenken mit auf den Weg. Sie fragte sich, ob es ein Christkind gibt und erhoffte sich von der "New York Sun" eine Antwort. Denn ihre Freunde sagten, es gibt kein Christkind und ihr Vater meinte, was in der Sun stehe, sei wahr. Sie bekam ihre Antwort. Auf der Titelseite bejahte das Blatt die Frage ausführlich. Jahr für Jahr erschien der berühmte Text daraufhin immer wieder.

Der Männerchor hätte den Abend nicht passender beenden können als mit seiner gefühlvollen Interpretation von "Stille Nacht, heilige Nacht". Danach dürften alle Zuhörer so richtiges Weihnachts-Gefühl gespürt haben.

Der Männerchor hat am zweiten Weihnachtsfeiertag noch einen Auftritt vor sich. Die Herren gestalten den Familiengottesdienst in der Oswaldkirche in Emmingen mit.