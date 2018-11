Nagold Schlittschuh-Spaß für Groß und Klein

Wie ist denn als Ortsfremder Ihr Eindruck von Nagold?

Bei meinen Besuchen habe ich Nagold als sehr sympathische und offene Stadt wahrgenommen und ich freue mich wirklich, wenn ich dann ab Ende November öfter und für mehrere Tage in Nagold zu Gast sein darf. Im Mittelpunkt steht natürlich das Projekt Eisbahn, aber ich bin sicher, es bleibt auch Zeit die Stadt und Umgebung besser kennen zu lernen.

Wie werden Kinder in das Projekt miteinbezogen? Gibt es Programmpunkte nur für Kinder?

Die Eisbahn ist generell für alle Altersgruppen ein Magnet. Wer bei kaltem Wetter, am besten noch bei leichtem Schneefall, seine Runden dreht, hat ein wunderbares Erlebnis. Kinder und Jugendliche sind sicher die überwiegende Gruppe von Nutzern, allerdings zeigt die Erfahrung, dass meist abends die Erwachsenen noch kommen, um die Atmosphäre zu genießen und die Eisbahn zu nutzen. Für Kinder gibt es bei der Eröffnung gratis Weckmänner, die der Weihnachtsmann verteilt, und auch am 6. Dezember wird der Nikolaus der Eisbahn einen Besuch abstatten. Das tägliche Musikprogramm bietet für jedes Alter etwas. Für die kleineren Kinder gibt es noch eine tolle Aktion "Post an das Christkind", bei der die Kinder dem Christkind Postkarten mit ihren Wünschen schreiben und in einen großen Postkasten an der Eisbahn werfen dürfen. Am Abend des 21. Dezember kommt dann das Christkind auf die Bühne und wird viele Kinder beschenken.

Ab welchem Alter können Kinder auf die Eisbahn? Sind Anfänger im Konzept berücksichtigt?

Die Eisbahn ist für jedes Alter ein wunderbares Erlebnis, Eltern mit Kindern, Pärchen, Senioren mit Enkeln – alle genießen das Ambiente auf der Eisbahn. Für die Kleinsten von etwa zwei bis fünf Jahren gibt es Doppelkufen, die man unter die normalen Schuhe schnallen kann, um einfach mal zu üben. Für alle anderen haben wir reichlich Leihschlittschuhe vor Ort von Größe 27 bis 47. Wer hat, der kann seine eigenen Schlittschuhe gerne mitbringen. Für Anfänger und noch unsichere Kinder gibt es die Lernpinguine zu leihen, mit denen man sicher Eislaufen lernen kann.

Gibt es eine Maximalzahl an Menschen, die gleichzeitig auf das Eis dürfen?

Das Limit gibt eigentlich die Anzahl der Leihschlittschuhe vor – wenn die alle vergeben sind, dann ist auch die Eisbahn gut gefüllt. Unsere Eismeister schauen aber immer danach, dass es nicht zu voll wird.

Welche Sicherheitsmaßnahmen sind vorgesehen gerade auch mit Blick auf die medizinische Versorgung von Unfällen auf dem Eis?

Unsere Eismeister haben immer einen Blick und sorgen auch für Ordnung, falls es einmal zu übermütig wird. Selten müssen wir jemanden bitten das Eis zu verlassen. Für kleinere Notfälle gibt es vor Ort Kühlpads und einen Notfallkoffer und sollte doch einmal etwas Schlimmeres passieren, so sind wir angehalten, den Rettungsdienst zu verständigen. Glücklicherweise passiert dies jedoch sehr selten, wenn alle Eisläufer auf sich und andere acht geben.

Wie kam die Idee, in Nagold eine Eisbahn zu errichten, zustande?

Wir betreiben bereits zwei Eisbahnen in 79312 Emmendingen und 79379 Müllheim. Die Qualität der Eisbahn, die Liebe zur besonderen Dekoration und die professionelle Umsetzung hat sich herumgesprochen. Die Stadt Nagold hat bei uns vor genau einem Jahr angefragt, ob ein solches Projekt nicht auch in Nagold umsetzbar wäre. Ein Besuch von Vertretern der Stadt an der Eisbahn 2017 in Emmendingen war der Start und zahlreiche Sitzungen und Gespräche weiter stehen wir nun kurz vor der Eröffnung hier in Nagold.

Welche Faktoren müssen stimmen, dass es im kommenden Jahr eine Wiederholung geben wird?

Der wichtigste Faktor ist sicher die Akzeptanz in der Bevölkerung. Wir stecken enorm viel Arbeit in die Eisbahn und das muss sich am Ende auszahlen, primär in sehr guten Besucherzahlen. Wir wünschen uns, dass die Eisbahn ein Treffpunkt für alle Generationen wird. Zum Eislaufen aber auch zum Verweilen, sich mit Freunden treffen und als Besuchermagnet für das Umland. Wenn wir das schon im ersten Jahr erreichen, sind wir sehr zufrieden. Wenn in dem Zusammenhang dann auch noch die Zahlen stimmen, steht einer Fortsetzung sicher nichts im Wege. Das Projekt Eisbahn ist definitiv auf Zukunft ausgelegt und soll ein fester Bestandteil im Advent für Nagold und die ganze Region sein.

Im Pressegespräch meinten Sie wie auch Oberbürgermeister Jürgen Großmann, dass Sie optimistisch sind, dass die Eisbahn gut angenommen wird. Auf welchen Erfahrungen basiert Ihr Optimismus?

Eine Eisbahn ist immer etwas Besonderes und ein enormer Magnet für die Besucher. Die Älteren genießen den Glühwein und erinnern sich an frühere Zeiten als die Seen noch gefroren waren und die jüngeren haben leuchtende Augen und rote Backen wenn sie übers Eis flitzen. Eine Eisbahn im Advent ist ein Lebensgefühl und eine ganz besondere Art die Weihnachtszeit zu genießen. Das wird sich sehr schnell herumsprechen und alle die die Eisbahn besucht haben, werden begeistert Werbung machen für alle, die noch nicht in Nagold waren.

So funktioniert das Konzept Eisbahn in Emmendingen und Müllheim seit vielen Jahren und ich bin mir sehr sicher, dass auch Nagold und Umland das Erlebnis Eisbahn in der Vorweihnachtszeit begeistern wird.