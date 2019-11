Nagold Schließen viele Geschäfte zu früh?

"Ich habe das Gefühl, dass hier der Zug in die falsche Richtung läuft", so Schäfer in seinem schon auch wütenden Vortrag – den als direkte Sitznachbarn etwa Rats- und Partei-Kollege Helmut Raaf (selbst Schuhhändler) und Ralf Benz (FVW; Vorsitzendes Gewerbevereins Nagold) mitverfolgen mussten. Schäfer wollte vor dem Hintergrund ("nach meinem Eindruck") vermehrter, früherer Ladenschließungen eben an Samstagen etwa die Auszahlung des Zuschusses an den City-Verein von verbindlichen Zusagen abhängig machen, wieviele Unternehmen tatsächlich das neue City-Commitment seitens des Werberings (im City-Verein) unterschrieben hätten. Laut der Sitzungsvorlage für die kommende Gemeinderats-Sitzung ist im neuen City-Commitment eine Kern-Öffnungszeit für mitmachende Ladengeschäfte von Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr (ohne Mittagspause) und an Samstagen von 10 bis 18 Uhr (ebenfalls ohne Mittagspause) verbindlich vorgegeben. Wenn die Zahl der mitmachenden Betriebe "nicht genug" seien, sollten weitere Fördergelder für City-Verein und Werbering unbedingt blockiert werden. Es gelte, "den Anfängen zu wehren", so Schäfer zum Ende seiner Kritik.

"Kein gutes Signal für die Stadt und den Einzelhandel"