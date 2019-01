Nagold Scheinwerfer vertreiben winterliche Tristesse

"Let There Be Praise" heißt es dann am Sonntag, 27. Januar, für den Gospelchor Ebhausen. Gemeinsam mit den Blackbirds Jettingen grooven sie ab 18 Uhr unter der Leitung von Peter Eisele in der Stadtkirche. Theater

Gleich zwei Theaterprojekte mischen die dunkle Jahreszeit auf. Mit Sprachwitz, originellen Pointen und verdrehten Zitaten bürstet die Schauspielgruppe "Vorhang auf!" einen echten Klassiker gegen den Strich. "Faust – Die Komödie" ist eine temporeiche Parodie der Woesner Brothers. Regisseurin Sandra Müller und die Schauspieler der Alten Seminarturnhalle haben das Publikum bereits bei der Premiere mit skurrilen Akzenten, Tanzeinlagen und eigens komponierten Songs begeistert.

Das Stück ist noch heute und morgen, Sonntag, sowie am Freitag, 18., Samstag, 19. und Sonntag, 20. Januar, jeweils ab 19 Uhr in der Alten Seminarturnhalle zu sehen.

Ein Kontrastprogramm bringen das Theater Lindenhof und die Melchinger Lauchertmusikanten unter der Regie von Christoph Biermeier auf die Bühne. Mit "Brassed-off" startet die Nagolder Theaterreihe mit Pauken und Trompeten ins neue Jahr. Als die junge Gloria in den 90er-Jahren in ihre nordenglische Heimatstadt zurückkehrt, tritt sie der Blaskapelle der hiesigen Bergleute bei. Schnell entsteht rund um die Kohlezeche eine explosive Mischung aus Zukunftsängsten, alten Freundschaften und Liebeswirrungen.

Das Stück ist am Samstag, 16. Februar, in der Stadthalle zu sehen. Konzerte

Auserlesene Konzerte laden dazu ein, sich aus der trüben Winterstimmung wegzuträumen.

Mit einem Sinfoniekonzert der Philharmonie Baden-Baden startet die Nagolder Konzertreihe hochkarätig ins neue Jahr. Herzstück des Abends wird Mozarts "Sinfonia concertante" sein. Mit einer exklusiven Solistenbesetzung (Yasushi Ideue an der Violine und Ana Isabel Zambrano an der Viola) erklingt das Werk am Samstag, 19. Januar, ab 19 Uhr in der Stadthalle.

Junge Talente stehen im Mittelpunkt der zweiten Veranstaltung der Konzertreihe. Mit Vielfalt und Experimentierfreude erschaffen die Hanke-Brüder immer wieder aufs Neue unerwartete Konzerterlebnisse. "Die fantastischen Vier der Klassik" wollen ihr Publikum am Samstag, 23. Februar, ab 19 Uhr im Kubus im Burgcenter überraschen.

Aufstrebende Musiker sind auch beim Kaffeekonzert im Kubus zu hören. Die diesjährigen Musikabiturienten spielen am Mittwoch, 23. Januar, ab 16 Uhr Ausschnitte aus ihrem Prüfungsprogramm.

Großartige Wiener Walzer, Operetten- und Opernphantasien laden beim Neujahrskonzert der Stuttgarter Saloniker zum Träumen ein. Darüber hinaus präsentiert Patrick Siben in der Alten Seminarturnhalle Urfassungen aus den 20er- und 30er-Jahren. Beim heiter-beschwingten Auftakt ins Neue Jahr gehen Publikum und Orchester am Sonntag, 3. Februar, auf Tuchfühlung.

Von Berührungsängsten kann auch beim bayerischen Liedermacher und Gitarrist Hans Söllner keine Rede sein. Der letzte dichtende und singende Anarcho der deutschen Musikszene wettert leidenschaftlich und in schönstem Bayerisch gegen jede Obrigkeit. Rebelliert wird am Freitag, 25. Januar, ab 20 Uhr in der Stadthalle. Kleinkunst und Kabarett

Bei einem leichten Winterblues lohnt sich der Blick ins Programmheft der Alten Seminarturnhalle. Ein bunter Strauß an Kleinkunst und Kabarett lädt dazu ein, das Trübsal einfach wegzulachen.

Dazu hat sich auch Werner Koczwara entschieden – er hat großen Spaß daran, den Unfug aus der deutschen Bürokratie herauszuklopfen. Irrwitzige Regelungen, sinnlose Gesetze und unverständliche Vorschriften: Koczwara zeigt, dass ein realer Paragraf komischer als die feinste Satire sein kann. Der Kabarettist ist am Samstag, 26. Januar, ab 20 Uhr mit seinem Jubiläumsprogramm "Am Tag als ein Grenzstein verrückt wurde" zu Gast.

Eine "sagenhafte Pointendichte" versprechen auch die beiden vielfach ausgezeichneten Comedians Lars Niederreichholz und Ande Werner. "Mundstuhl" halten der Gesellschaft in ihrem brandneuen Programm "Flamongos" einen Zerrspiegel vor. Auf ihrer bundesweiten Tour legen die beiden am Samstag, 9. Februar, ab 20 Uhr einen Stopp in der Alten Seminarturnhalle ein.

In einem musikalischen Kaleidoskop finden sich Zuhörer von Giovanni Reber (Violine) und Michael Giertz (Piano) wieder. "Les Papillons" haben es sich zum Ziel gesetzt, rund 100 Hits zu einem wilden Concerto Grosso zu vereinen. Was passiert, wenn einem klassischen Monumentalwerk die Ernsthaftigkeit entzogen wird oder ein Popsong plötzlich wie Mozart klingt? Das gilt es am Freitag, 25. Januar, ab 20 Uhr in der Alten Seminarturnhalle herauszufinden.