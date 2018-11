Nagold Saskia Esken liest im Seniorenzentrum vor

Nagold. Gut sei, so Elena Schweizer in ihrer Begrüßung, "dass die Politik zu uns ins Haus kommt", und Saskia Esken war angetan davon, dass im Martha-Maria ohnehin regelmäßig Lesenachmittage stattfänden.

Mit einer Erzählung aus dem Kaukasus begann die in Renningen gebürtige SPD-Politikerin die etwa einstündige Lesung, die die aufmerksamen Zuhörenden gleich in den Bann schlug: "Die Ehre". Eines verschneiten Morgens führen Spuren einen armen Bauern durchs ganze Dorf – bis zu einem Rosenbusch, der sich als symbolisches Glück von der Familie verabschiedet hat, aber noch einen Wunsch gewährt. Da hat die arme Familie vieles zu beraten, bis schließlich die jüngste Tochter zwischen "Vieh", "Land" – was eher nahe liegt – oder "prächtigen Kleidern" etwas ganz anderes wählt: die Ehre. Heute würde man vielleicht sagen: die Würde, die Selbstachtung.

Bezug nehmend auf den sonnigen Novembermorgen draußen, bot Saskia Esken danach einen eher besinnlichen Text zum Herbst, der seine "Unduldsamkeit zeigt im Rabenkrächzen", um dann überzuleiten zu einem höchst amüsanten Text von Kurt Tucholsky "Im Hotel". Da trifft ein Ich-Erzähler einen Nervenarzt, der von sich behauptet, er würde in Menschen wie in offenen Büchern lesen und den einen oder anderen sogleich eintaxieren können: Die alleinige Dame mit dem Blick "in verschleierndem Moll" kann nur eine Kokotte sein; der rundliche Mann nebenan sicher Weinhändler… – doch letztendlich klärt sich auf, dass der so genannte "Menschenkenner" völlig falsch lag.