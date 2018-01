Nagold Samuel Werner mit drei Titel erfolgreichster Leichtathlet der Saison

"Eigene Konkurrenz spornt zur Leistung an"

Die Trainer der VfL-Abteilung waren sich einig, dass Samuel Werner für seine Leistungen mit dem Ehrenpreis, der dieses Jahr nach Heinz Köbele benannt wurde, geehrt wird. Er reiht sich damit als 35. Athlet in die Liste der Preisträger ein. Beruflich bedingt, wohnt Familie Werner zurzeit in St. Petersburg und so konnte der Athlet seinen Preis nicht persönlich in Empfang nehmen. Dank der modernen Technik wurde die Ehrung an diesem Abend via Skype vorgenommen und Samuel versprochen den Preis schnellstmöglich nach St. Petersburg zu schicken.

Nach dem Motto "eigene Konkurrenz spornt zur Leistung an" gab es im letzten Jahr vier Athleten, die die 100 Meter unter zwölf Sekunden liefen. Dies gelang Andreas Czarnecki (11,15), Florian Bürger (11,43), Jonas Ott (11,46) und Moritz Wüst (11,99). Die schnellsten Sprinterinnen über diese Strecke sind Caroline Fegert (12,62) und Nadine Heusner (13,52). Mit diesen Leistungen vertraten Andreas Czarnecki, Florian Bürger, Caroline Fegert und Nadine Heusner die Nagolder Farben bei den überregionalen Meisterschaften. Komplettiert wurde die Teilnahme bei den Württembergischen Meisterschaften durch Julia Walz, die im Kugelstoßen und Speerwurf am Start war.