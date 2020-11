Nagold sagt Event ab Eisbahn ist nächstes Opfer der Corona-Pandemie

"Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und den damit verbundenen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen wäre eine Durchführung nur schwer möglich gewesen. Somit haben sich die Betreiber, die Agentur Karo-Events und die Stadt Nagold schweren Herzens gegen eine Umsetzung in diesem Winter entschieden", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt zur Absage der Nagolder Eisbahn. Die Entscheidung sei in erster Linie mit "Blick auf die Sicherheit der Besucher und der Bürgerschaft" gefällt worden.

Explizit dankt die Stadt Nagold allen Förderern und Unterstützern, die "auch in der dritten Auflage bereit gewesen wären, sich für die Realisierung der Eisbahn einzusetzen". Und in die Zukunft blickend überwiegt der Optimismus: "Betreiber und die Verantwortlichen der Stadt Nagold sind sich dennoch einig, dass die Eisbahn, sobald es die Lage wieder zulässt, im dann folgenden Winter wieder nach Nagold zurückehren soll."