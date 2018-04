Zu den bisher 19 Schulfahrrädern der Zellerschule sind jetzt noch zwei dazugekommen. Die Spende zum Kauf der Räder kam auf Antrag von Fördervereinvorstand Eberhard Schwarz vom Rotary Club Nagold-Herrenberg. "Mit unserer Spende wollen wir die Zellerschule bei ihrem tollen Projekt unterstützen", so Erich Weiss, Präsident des Rotary Club Nagold-Herrenberg, bei der Übergabe an die Schüler. Dabei sei es eben besonders wichtig, Kindern ihrer Größe entsprechende, leichte Räder zur Verfügung zu stellen. Darum handelt es sich bei den zwei neuen Fahrrädern um Kinderräder für Grundschüler. Gemeinsam mit Schulsozialarbeiter Thomas Jörlitschka üben die Schüler regelmäßig in der Rad AG, die Einhaltung von Verkehrsregeln, Selbsteinschätzung und Geschicklichkeit. Laut Schulleiter Ulrich Schubert soll dies künftig auch im Sportunterricht möglich sein. Die Viertklässler, die die neuen Räder als erste ausprobieren durften, waren sichtlich begeistert. Foto: Wind