Nagold Rettung von City-Bus unwahrscheinlich

Bis zu 120.000 Euro

Der OB dämpfte bei dieser Gelegenheit allzu hohe Erwartungen, was die Zukunftschance dieser stadtinternen und vor allem für die Nutzer kostenlosen Busverbindung angeht: "Da müsste schon ein Wunder geschehen."

Großmann wurde noch deutlicher: Bis zu 120.000 Euro müsste der Gemeinderat dafür "auf den Tisch legen – jedes Jahr". Nicht nur in Leserbriefen wird die Fortführung des "Fünfhunderters" gefordert.

Der OB hat selbst Schreiben von Bürgern erhalten, die zur Gegenfinanzierung vorschlugen, einfach die Parkplatzgebühren zu erhöhen: "Sankt Florian, das erleb‘ ich jeden Tag." Und wenn die Jugendlichen ein oder zwei Euro für eine Fahrt bezahlen müssten, dann, so prophezeit der OB, werden die "Fahrten zu Mac Donalds schnell ein Ende nehmen".

Stadträtin Bärbel Reichert-Fehrenbach (FDP) zeigte sich überzeugt, dass viele Nutzer bereit seien, für dieses Angebot etwas zu bezahlen: "Was müsste man verlangen?". Bei der nächsten Verwaltungsausschusssitzung in der kommenden Woche will die Verwaltung weitere Zahlen vorlegen. Aber OB Großmann machte nicht viel Hoffnung: "Zum Nulltarif wird es nichts und für niemand etwas geben." Und an die Gemeinderäte richtete er angesichts der angespannten städtischen Finanzen den Appell: "Machen Sie kein neues Fass auf."