Nagold Rekordhaushalt einstimmig verabschiedet

Auch bei der FWV-Fraktion mit ihrem neuen Sprecher Ulrich Hamann steht das Thema Wohnen an allererster Stelle. Hamann mahnte an, die geplanten Baugebiete "gerade in den Ortsteilen" (Hochdorf-Ost, Röte III und IV in Vollmaringen) schnell auf den Markt zu bringen, um die steigende Nachfrage des Marktes zu stillen: "Notfalls sollten wir bei den Entwicklungen und der Umsetzung der Baugebiete uns auch externe Unterstützung dazu holen, um das Tempo zu erhöhen." Als einzige Fraktion mahnte die FWV zudem eine Fortschreibung der Innenstadt-Entwicklung mit einer weiteren Steigerung der Attraktivität als Einkaufsstadt an: "Alles beim Alten zu belassen und dann zu hoffen, dass es schon irgendwie funktioniert, wäre falsch." Ein Beispiel für eine solche wünschenswerte Entwicklung, so Hamann: "Es wäre gut, wenn Gerichtsplatz und Bahnhofstraße wieder mit der Markstraße eine Runde bilden würden." Und auch, wenn die Nagolder Stadträte bei den meisten Themen einer Meinung mit der Stadtverwaltung sind – gab es bereits bei der FWV "einen Hauch von Kritik" beim Thema Digitalisierung: "In der letzten Haushaltsrede hatten wir schon eine Stabsstelle für die Digitalisierung in der Stadtverwaltung gefordert. Fördergelder wie es sie für Schulen zum Beispiel in der Höhe von 90 Prozent für das Glasfaserkabel gibt, liegen immer noch bereit und wir sind weit davon entfernt sie zu nutzen."

SPD

Einzig die SPD-Fraktion im Nagolder Gemeinderat mit ihrem Sprecher Daniel Steinrode war an diesem Abend fast durchgängig auf Konfrontation mit der Verwaltung und dem OB gebürstet – man hatte wohl den Schlagabtausch an selber Stelle vom letzten Jahr, als der OB den Räten beim Thema sozialer Wohnungsbau noch "Populismus" vorgeworfen hatte, nicht vergessen. Schon damals hatte Steinrode das "eine Frechheit" genannt. Jetzt bezeichnete Steinrode bereits den Haushaltsentwurf mit der ursprünglich viel zu niedrig angesetzten Kreisumlage als "unseriös", das angestrebte Tourismuskonzept sei zudem "ein Schuss in den Ofen" gewesen – und: "In Nagold verlottert viel, und noch schlimmer, es werden keine neuen Fortschritte gemacht. Im Gegenteil: Wir haben den Rückwärtsgang eingelegt." Steinrodes Beispiel: "Vor 20 Jahren war Nagold mit seinem Parkleitsystem auf der Höhe der Zeit – heute funktioniert es nicht mehr und die Verwaltung bekommt es nicht hin, ein neues modernes zukunftsfähiges Parkleitsystem zu schaffen, stattdessen werden unsere Parkhäuser umbenannt mit dem Ergebnis, dass kein Mensch mehr weiß, wie diese richtig heißen." Auch bei den Themen Klebbahn, Eisbahn, Wohnen, Entwicklung Wirtschaftsgymnasium, Kita-Gebühren, Radwege-Konzept, Absetzgelände, Mobilfunk- und Breitbandversorgung und Klimaschutz ließ die SPD kaum ein gutes Haar an der Stadt und dem OB.

Grüne

Da klangen dann die Kritik-Punkte der Grünen (neu ohne Fraktions-Status), vorgetragen von Brigitte Loyal, geradezu moderat – etwa ebenfalls beim Thema Wohnen: "Es fehlt eine sozialverantwortliche Wohnraumvorsorge beziehungsweise Stadtentwicklungsplanung." Als eine Maßnahme fordern die Grünen (wie in ähnlicher Form auch die übrigen Parteien im Gemeinderat) ein Bündnis von Stadtverwaltung, Investoren, und Mieterverein nach dem "Ravensburger Modell", um durch einen städtebaulichen Vertrag beim Bau von mehr als zehn Wohnungen bindend mindestens 20 Prozent der Wohnfläche für einen Zeitraum von 15 Jahren für einkommensschwächere Haushalte vorzuhalten. Vorsichtige Kritik auch beim Thema historische Bausubstanz, am Beispiel der zum Abriss freigegebenen Alten Seifenfabrik: "Wurde hier etwa beim Unterhalt dieser inzwischen städtischen Immobilie fahrlässig gehandelt und so bewusst eine mögliche Sanierung verhindert?" Deutlichere Worte beim Thema Ausbau Radwege-Netz und ÖPNV: Der geplanten Investition von sieben Millionen Euro in neue Parkhäuser stünden keine vergleichbaren Ausgaben ins Fuß- und Radwege-Netz gegenüber – "ein großes Ungleichgewicht". Und für den angekündigten Wegfall der Buslinie 500 (Stadtbus) und der günstigen Nagold-Card beantragte Loyal: Die Stadt möge bitte "Alternativen zur Nagold-Card und dem City-Bus entwickeln".

FDP

Für die FDP setzte deren Sprecher Jürgen Gutekunst, von Haus aus Banker und "Zahlenmann", im Plenum ganz eigene Akzente – und beschäftigte sich als einziger Redner sehr intensiv mit dem eigentlichen Thema des Tages – dem Nagolder Haushalt. So beim Thema Verschuldung: Diese gehe zwar im Kernhaushalt "wie geplant jedes Jahr um circa eine Million Euro zurück", jedoch steige die Pro-Kopf-Verschuldung inklusive Eigenbetrieben von 2602 Euro in 2017 auf neu über 3000 Euro pro Kopf an. "Diese Verschuldung ist bedenklich und sollte unbedingt die Obergrenze markieren, da wir circa 80 Prozent über dem Landesdurchschnitt der vergleichbaren Städte liegen", so Gutekunst. "Das ist zu viel." Dieser Schuldenstand schränke durch den notwendigen Kapitaldienst "die ebenfalls für eine lebendige Stadt notwendigen laufenden Aufgaben" extrem ein. Denn: Die Stadt muss für den Kapitaldienst "jährlich 1,345 Millionen Euro aufbringen. Dies muss uns allen klar sein." Weshalb für die FDP unter anderem die 30 Millionen Euro Sanierungskosten, die für das OHG im Raum stehen, "aus unserer Sicht" weit "über die Leistungsfähigkeit unserer Stadt" hinausgingen.

Eine Erwiderung auf diese und die vorangegangenen Kritikpunkte an der Stadt und seiner Amtsführung verkniff sich Oberbürgermeister Jürgen Großmann "um des lieben Friedens Willen". Er versprach aber, alle angemerkten Punkte aus den Haushaltsreden seitens der Verwaltung "auszuwerten", zur Vorberatung im Ältestenrat vorzubereiten und dann "im Jahr 2019 konsequent abzuarbeiten". Ein Ende der Nachtabschaltung der Innenstadtbeleuchtung, über die "Konsens im Gemeinderat" bestehe, sagte der OB bereits in der Sitzung zu, die Kosten dafür (90 000 bis 100 000 Euro) seien im Haushalt darstellbar.