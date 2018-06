Nagold Raser versteckt 350 Gramm Marihuana unter Sitz

Nagold - Die rasante Fahrweise eines 23-Jährigen fiel am Montag Polizisten in Nagold auf. Bei einer Verkehrskontrolle gegen 17.30 Uhr in der Graf-Zeppelin-Straße wurden rund 350 Gramm Marihuana unter dem Beifahrersitz entdeckt. Vor Ort durchgeführte Drogentests des Fahrers und des Beifahrers fielen positiv aus. Der Fahrzeugschlüssel wurde daraufhin einbehalten.