Ein 34-jähriger Mann hat am Dienstagabend zwei Polizeibeamten Widerstand geleistet und dabei so schwer verletzt, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnten. Nagold. Der Mann hatte gegen 18.45 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Herrenberger Straße randaliert und zuvor Passanten angepöbelt. Nachdem die alarmierte Streife eingetroffen war, legte der Mann weiter sein rüpelhaftes Verhalten an den Tag, bespuckte die Beamten und schlug auf sie ein. Er wehrte sich derart massiv, dass die Polizisten ihren Schlagstock zu Hilfe nehmen mussten, um ihn zur Räson zu bringen. Erst als eine zweite Streifenwagenbesatzung zur Verstärkung eintraf, gelang es, den renitenten 34-Jährigen zum Polizeirevier zu transportieren, wo er die Nacht im Gewahrsam verbringen musste. Zwei Beamte erlitten durch den Angreifer nicht unerhebliche Verletzungen. Der Mann wird jetzt wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte angezeigt. Zeugen, die den Vorfall gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Haiterbach, Telefon 07456/285 oder beim Polizeirevier Nagold, Telefon 07452 93050, zu melden.