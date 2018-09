Nagold. Eine 52-jährige Autofahrerin fuhr am Donnerstag kurz nach 8.30 Uhr mit ihrem Wagen von der Moltkestraße in den Kreisverkehr Altensteiger Straße ein. Dabei übersah sie einen 52-Jährigen, der mit seinem Mountainbike bereits im Kreisverkehr fuhr. Dieser versuchte noch nach links auszuweichen, konnte aber einen Aufprall auf den linken Kotflügel des Wagens nicht mehr verhindern. Durch den anschließenden Sturz auf die Fahrbahn zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Nagold gebracht.