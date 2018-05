Nagold Qualifizierte Musiker

Nagold. Der Landesjugendposaunenchor spielt am kommenden Sonntag Exaudi, 13. Mai, im Gottesdienst um 9.30 Uhr, der in Form der Evangelischen Messe gefeiert wird. Im Anschluss spielt der Posaunenchor ebenfalls in der Stadtkirche eine Matinee mit Werken unter anderem von Gabrieli, Schütz, Bach, Eißler und Luchterhandt.